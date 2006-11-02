Сульшер о поражении от «Борнмута»: «Победу сопернику принесло немного магии. Возможно, стоило выпустить в старте других игроков»

Главный тренер Оле-Гуннар Сульшер поделился мыслями о поражении от (0:1).

«Мы разочарованы, но когда ты приезжаешь на такие выезды, нужно контролировать игру. Мы не смогли этого сделать и не смогли забить. Нам не хватало определенного уровня в какие-то моменты.

Возможно, я должен был выпустить в стартовом составе других игроков. Думаю, мы неплохо начали матч, так что, вероятно, дело не в этом. Такие матчи нужно выигрывать. Мы разочарованы. Несмотря на это, нам нужно смотреть вперед.

Первый гол всегда будет очень важен. Каждый раз, когда ты пропускаешь гол, это плохо, но мы разочарованы конкретно этим. У нас было время пару раз отобрать мяч. Надо сказать, победу принесло немного магии», – сказал Сульшер в эфире BT Sport.

«Поражение всегда очень расстраивает. Учитывая форму, в которой мы находились, мы надеялись взять три очка. Для нас это шаг назад. Но нам нужно встряхнуться и двигаться дальше.

Мы не смогли воспользоваться хорошим стартом, а затем волшебный момент принес им победу. Иногда ты просто вынужден поднять руки и сказать: «Здорово исполнено», – добавил тренер в эфире BBC.