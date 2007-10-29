Криштиану Роналду: «Люблю читать про Нобелевскую премию. Для меня это как «Золотой мяч»

Нападающий «Ювентуса» рассказал, что интересуется достижениями науки и следит за итогами Нобелевской премии.

«Я многому учился у Майкла Джордана, как и у всех, кто добивался самых высоких результатов. И я говорю не только о спорте. Люблю читать про Нобелевскую премию, о том, что было сделано, изобретено, создано и разработано за последнее время.

Нобелевская премия для людей – это как мяч» для меня. Мне нравится узнавать, почему люди что-то изобрели и как они это сделали. Это важно, и это делает меня еще лучше», — сказал Роналду в интервью France Football.