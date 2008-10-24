Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли высказался на собрании акционеров клуба о команде и форварде .

– крупнейший итальянский футбольный клуб, один из крупнейших в Европе. Мы должны гордиться нашим развитием и ростом, нам стоит идти в ногу со временем.

Наша модель управления состоит из четких обязанностей, мы должны работать сообща для достижения результатов. Наш рост подтверждается рейтингом УЕФА: мы сейчас находимся на пятом месте, но у нас есть надежная основа для того, чтобы задуматься о достижении четвертого места. Наш новый логотип сегодня узнаваем повсюду, у нас хватило смелости запустить его.

Затем мы привлекли такого игрока, как Криштиану Роналду, который, надеюсь, выиграет «Золотой мяч», потому что он действительно этого заслуживает», – сказал Аньелли.

В 7 матчах Серии А в этом сезоне 34-летний португалец забил 4 гола и отдал 1 голевую передачу.