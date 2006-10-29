Карпин о том, что владельцами «Спартака» станут болельщики: «В России это невозможно»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал намерение владельца «Спартака» Леонида Федуна передать в будущем клуб в управление болельщикам.

«Про это, честно говоря, я вообще не думал и не думаю, да и думать не хочу. Но раз вы спрашиваете, я думаю, что в России это невозможно. По одной простой причине. Управлять клубом будет кто? Избранный президент – хорошо. Избранный президент где будет брать деньги? Говорите, не очень понятно? Вот и все. Я про это и говорю.

Если взять Испанию, то в «Реале» или «Барселоне», где есть избранный президент, клуб зарабатывает на телевидении, абонементах, маркетинге, трансферах, на чем-то еще. В России на абонементах сколько может заработать любой клуб, даже ?

В Краснодаре богатые люди стоят в очереди, чтобы купить абонемент в бизнес-ложу? Сколько это в процентном отношении от бюджета клуба? Я думаю, что максимум 10% по тем выкладкам, что были в «Спартаке» раньше. Вот эта билетная программа, абонементы, даже с ложами – это 10%, ну окей, 15», — сказал Карпин в эфире телеканала «Россия 24».