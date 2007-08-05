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Авен о покупке «Спартака»: «Вошел бы в эту историю, если бы понимал, что могу гарантировать стабильное финансирование»

Теги Спартак Леонид Федун премьер-лига Россия бизнес Петр Авен Матч ТВ Футбол

Председатель совета директоров группы «Альфа-Банк» и болельщик «Спартака» Петр Авен оценил вероятность покупки московского клуба у Леонида Федуна.

«Я вошел бы в эту историю, если бы понимал, что могу гарантировать стабильное финансирование. Сначала надо создать эндаумент (целевой фонд для использования в некоммерческих целях – прим. Sports.ru) на 1 миллиард долларов, когда 50-100 миллионов в долларах в год можешь зарабатывать.

Если бы я понимал, что это можно сделать, я бы пошел, но это гигантская ответственность. Нельзя взять «Спартак», это не игрушка. Десятки тысяч людей болеют за клуб», – сказал Авен.

Петр Авен: «Федун – святой человек для «Спартака». Он старается, очень хочет, но не получается»

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