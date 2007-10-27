Юрген Клопп: «Тоттенхэм» не удивил. Мы владели мячом 70% времени»

Главный тренер Юрген Клопп подвел итоги матча 10-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом» (2:1).

Об игре

«Мы начали хорошо, но нам немного не повезло в моменте с пропущенным голом. после этого хорошо защищался, их контратаки были невероятными.

Но лучше всего то, что вы пропущенный гол не оказал на нас влияния. Мы не нервничали, мы просто следовали плану, все делали правильно.

Их вратарь делал невероятные сейвы, но мы сохраняли спокойствие. В перерыве мы говорили, что проблема только одна – счет. Были одна или две вещи, которые мы могли бы сделать лучше и приспособиться.

«Тоттенхэм» меня не удивил. Они могут доставить проблемы любой команде в мире. Мы владели мячом 70% времени, но для «Тоттенхэма» это нормально. При потере мяча они быстро контратаковали, и Харри Кейн очень хорош.

Но мы контролировали ситуацию, отодвигали их назад и доминировали, за исключением последних пяти минут. Это была суперигра, мне понравилось».

О состоянии Вирджила ван Дейка и

«У Вирджила отекла нога. Это больно, но с ним все будет в порядке. Лодыжка Мо болит тем сильнее, чем дольше идет игра, но это не серьезная травма», – сказал Клопп.