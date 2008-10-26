Дмитрий Комбаров: «Сталин – культовый вождь. Этот человек много сделал для страны»

Защитник Дмитрий Комбаров поделился мнением об Иосифе Сталине.

«Сталин – культовый вождь. Это всем понятно. Но я не историк, чтобы давать подробные оценки. Но мне что-то рассказывали родители, что-то читал или смотрел на YouTube. Конечно, в его эпоху было много как хороших вещей, так и плохих.

Хорошие – он выиграл войну. После победы страна быстро восстановилась – жилье, промышленность, транспорт. Это сейчас кому-то кажется, что все было легко. Думаю, этот человек много сделал для страны», – сказал Комбаров.