Рио Фердинанд: «Стерлинг входит в топ-5 лучших игроков мира»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд отметил игру вингера «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга в нынешнем сезоне.

«Стерлинг прямо сейчас входит в топ-5 лучших игроков мира, без сомнений. Неважно, кого вы вспомните, но он должен входить в пятерку лучших.

Это и то, сколько он забивает, и как влияет на игру команды. Нельзя не включить его [в топ-5].

Можно ли назвать его лучшим игроком АПЛ? Думаю, да. В нем мне нравится абсолютно все», – сказал Фердинанд.

В матче Лиги чемпионов с «Аталантой» Стерлинг сделал хет-трик. Всего у него 24 (16+8) очка в 17 матчах сезона во всех турнирах.