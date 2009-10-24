Дибала, Мбаппе, Стерлинг – претенденты на звание игрока недели в ЛЧ

УЕФА назвал четырех претендентов на звание лучшего игрока 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Полузащитник Алекс Окслейд-Чемберлен забил два гола в матче с «Генком» (4:1).

Форвард Пауло Дибала сделал дубль в игре с «Локомотивом» (2:1).

Хавбек Рахим Стерлинг поучаствовал во всех голах во встрече с «Аталантой» (5:1). Он забил три гола, отдал результативный пас и заработал пенальти.

Нападающий «ПСЖ» оформил хет-трик и сделал ассист в матче с «Брюгге» (5:0).