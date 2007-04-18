«Ливерпуль» представил домашнюю форму на сезон-2019/20

«Ливерпуль» представил домашнюю форму на следующий сезон.

Экипировка от компании почти целиком красная, с белыми полосами на футболке и логотипом титульного спонсора.

Эмблемы клуба и американского производителя спортивной одежды выполнены в золоте. Шорты и гетры также красные, как и футболки.

Вратарская форма – черная с золотыми вставками.

На футболках также есть посвящение экс-тренеру Бобу Пэйсли в честь столетия со дня его рождения.

Пэйсли возглавлял «Ливерпуль» с 1974 по 1983 год и выиграл с командой 20 трофеев, включая шесть титулов чемпионов Англии и три Кубка европейских чемпионов.

Фото: твиттер

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