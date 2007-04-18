Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    «Ливерпуль» представил домашнюю форму на сезон-2019/20

    Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Боб Пэйсли игровая форма стиль New Balance Футбол

    «Ливерпуль» представил домашнюю форму на следующий сезон.

    Экипировка от компании New Balance почти целиком красная, с белыми полосами на футболке и логотипом титульного спонсора.

    Эмблемы клуба и американского производителя спортивной одежды выполнены в золоте. Шорты и гетры также красные, как и футболки.

    Вратарская форма – черная с золотыми вставками.

    На футболках также есть посвящение экс-тренеру «Ливерпуля» Бобу Пэйсли в честь столетия со дня его рождения.

    Пэйсли возглавлял «Ливерпуль» с 1974 по 1983 год и выиграл с командой 20 трофеев, включая шесть титулов чемпионов Англии и три Кубка европейских чемпионов.

    Фото: твиттер «Ливерпуля»

    New Balance делает не только кроссовки, но и форму «Ливерпуля». А появился бренд благодаря курицам

    Реклама 18+

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться