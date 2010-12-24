«Ливерпуль» хочет получать по новому контракту с New Balance не меньше 75 млн фунтов в год – как «МЮ» от Adidas

ведет переговоры о продлении партнерского соглашения с производителем экипировки New Balance, сообщает Daily Mail.

Текущее соглашение, по которому клуб получает 45 миллионов фунтов в год, заканчивается в конце сезона-2019/20.

«Ливерпуль» намерен добиваться увеличения спонсорского соглашения минимум на 30 миллионов, что как минимум поможет повторить контракт на 75 миллионов фунтов в год между и Adidas. Новая сделка может стать рекордной для АПЛ, если превысит эту сумму.

Мерсисайдский клуб – первый клиент New Balance в футболе. Клуб работает с американским производителем экипировки с сезона-2012/13, до 2015 года команду экипировал Warrior – суббренд, созданный специально для футбола, однако позже выпускать форму «Ливерпуля» стала головная компания.