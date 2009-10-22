Эмери о поражении от «Шеффилда»: «На Сократисе был очевидный пенальти. ВАР нужен именно для этого»

Главный тренер Унаи Эмери высказался о поражении от «Шеффилд Юнайтед» (0:1).

«Мы очень разочарованы результатом. Не только им – тем, как мы распорядились 90 минутами в этом матче.

Думаю, мы создали больше моментов, наши моменты были опаснее, но мы не смогли показать достаточную эффективность, чтобы победить. Мы допустили больше угловых у своих ворот, чем хотели, после одного из них они забили.

Но у нас было больше угловых, 12 против семи-восьми у соперника, у нас тоже были моменты – и очевидный пенальти на Сократисе. Я думаю, что ВАР нужен именно для этого, для таких моментов.

Я был на скамейке и все прекрасно видел, он выиграл борьбу за верховой мяч. Для меня это очевидный пенальти. ВАР нужен именно для этого. В первую очередь – чтобы пересматривать момент, но и помогать судье», – сказал Эмери.

Инцидент с Сократисом произошел на 6-й минуте матча. На игре работала бригада арбитров во главе с Майком Дином.

Фото: скриншот трансляции Sky Sports