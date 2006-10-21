Главный тренер Зинедин Зидан высказался об игре мадридского клуба и о своем положении.

«То, что случилось, уже в прошлом. Футбол забывает про твои достижения, но такова жизнь. Я тоже так считаю, есть только настоящее. То, чего мы добились с «Реалом», было в прошлом.

Не могу сказать, будто меня не достает, что обо мне говорят. Достает. Но я всегда буду мыслить позитивно и делать все наилучшим образом. Обсуждать перемены на посту тренера – это работа журналистов.

Я хочу быть в «Реале» вечно. Мы знаем ситуацию, но вам нужно спросить кого-нибудь еще. В «Реале» всегда будет давление. Мы осознаем свое положение в группе [Лиги чемпионов], но ничего не закончено до конца группового этапа.

Очень сложно играть, когда на кону ничего не стоит. Сейчас же другой сезон. Нельзя всегда играть хорошо. Мы «Реал», и мы не можем позволить себе ни минуты плохой игры.

Мы команда, нет нужды кого-то выделять. Мы все в одной лодке, за которую я несу ответственность. Я доверяю команде и хочу показать, что все можно изменить. Не всегда можно победить, но главное – показать характер», – сказал Зидан.