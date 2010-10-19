Месси о контракте: «Очевидно, я останусь в «Барсе» до конца карьеры»

Нападающий «Барселоны» прокомментировал продление контракта с клубом.

«Мы обсуждали контракт некоторое время назад.

Не хочу, чтобы контракт связывал меня, потому что не знаю, как буду себя чувствовать. Не хочу, чтобы у меня продолжало действовать соглашение, если я буду не в порядке.

Намерен продолжать соревноваться до тех пор, пока буду чувствовать себя хорошо физически, но, очевидно, я останусь [в «Барсе»] до конца карьеры», – сказал Месси в эфире радио Metro FM 95.1.

Ранее сообщалось, что «Барселона» предложит Месси контракт на 10 лет – с должностью после завершения карьеры.

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