Лионель Месси: «В «Барсе» есть люди, которые не хотят возвращения Неймара»

Капитан «Барселоны» высказался о возможном возвращении в команду нападающего «ПСЖ» .

«Вернуть его будет тяжело. Во-первых, из-за того, что его уход из «Барсы» было трудно представить. Во-вторых, из-за того, как он уходил.

Есть люди, члены клуба, которые не хотят, чтобы он возвращался.

Со спортивной точки зрения Ней – один из лучших в мире, но я понимаю и все остальные факторы», – сказал Месси в эфире радио Metro FM 95.1.

Неймар дважды мог перейти в «Реал». В 2006-м приезжал в Мадрид на 19 дней, а в 2011-м даже прошел медобследование