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Лионель Месси: «В «Барсе» есть люди, которые не хотят возвращения Неймара»

Теги ПСЖ Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига Неймар Футбол

Капитан «Барселоны» Лионель Месси высказался о возможном возвращении в команду нападающего «ПСЖ» Неймара.

«Вернуть его будет тяжело. Во-первых, из-за того, что его уход из «Барсы» было трудно представить. Во-вторых, из-за того, как он уходил.

Есть люди, члены клуба, которые не хотят, чтобы он возвращался.

Со спортивной точки зрения Ней – один из лучших в мире, но я понимаю и все остальные факторы», – сказал Месси в эфире радио Metro FM 95.1.

Неймар дважды мог перейти в «Реал». В 2006-м приезжал в Мадрид на 19 дней, а в 2011-м даже прошел медобследование

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