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Сергей Семак: «Надеялись, что Малкому можно обойтись консервативными методами. Не получилось»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия травмы Эмануэль Маммана Малком Данила Прохин Футбол

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о травмах вингера Малкома и защитника Эмануэля Мамманы.

«Надеялись, что Малкому можно будет обойтись консервативными методами. Не получилось. Надеюсь, что проблема, которая у него была, исчезнет. Он нам нужен и в РПЛ, и в Лиге чемпионов.

По Маммане очень обидно получилось. Его прошлое восстановление проходило не гладко. Очень переживаем за него. Любой рецидив требует долгого восстановления. Надеюсь, что он вернется и больше травм у него не будет.

В линии обороны с нами будет тренироваться Прохин. Он будет в нашем полном распоряжении», – сказал Семак.

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