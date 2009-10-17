Сергей Семак: «Надеялись, что Малкому можно обойтись консервативными методами. Не получилось»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о травмах вингера Малкома и защитника Эмануэля Мамманы.
«Надеялись, что Малкому можно будет обойтись консервативными методами. Не получилось. Надеюсь, что проблема, которая у него была, исчезнет. Он нам нужен и в РПЛ, и в Лиге чемпионов.
По Маммане очень обидно получилось. Его прошлое восстановление проходило не гладко. Очень переживаем за него. Любой рецидив требует долгого восстановления. Надеюсь, что он вернется и больше травм у него не будет.
В линии обороны с нами будет тренироваться Прохин. Он будет в нашем полном распоряжении», – сказал Семак.
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