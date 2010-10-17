Сергей Семак: «Шомуродов действует блестяще, он открытие чемпионата»

Главный тренер Сергей Семак поделился ожиданиями от предстоящего матча 13-го тура РПЛ с .

«Ростов» очень здорово играет в быстрых атаках. Очень квалифицированные исполнители. Стандарты очень опасны. У соперника много плюсов. «Ростов» набрал столько очков абсолютно заслуженно.

Травм нет. Но игроки в сборных — это всегда проблема для тренеров. У всех разное состояние. Кто-то играл больше, кто-то меньше.

Сейчас нужно правильно определить состояние игроков. В чемпионате много дел, много интересных матчей. Постараемся сыграть хорошо.

Шомуродов действует блестяще, много забивает. Это открытие чемпионата. Та результативность, которую он показывает, радует многих болельщиков.

Кто сыграет в воротах? Скоро узнаете. Потерпите немного», – сказал Семак.

Матч «Зенит» — «Ростов» состоится 19 октября. Начало – в 19:00.

Шомуродов – суперзвезда РПЛ. Забивает всем, лидирует с «Ростовом», ест плов на рынке