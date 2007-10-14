Цорн о задачах Тедеско: «Еще рано говорить. Надо снять давление со штаба и игроков»

Генеральный директор Томас Цорн не стал отвечать на вопрос о том, какие задачи стоят перед новым главным тренером «Спартака» .

— Какие цели и задачи перед тренером? Вы готовы делить ответственность за результаты с тренером, если что-то не получится?

— Еще рано об этом говорить. Он только принял работу. Пускай он посмотрит, какой есть потенциал. Надо снять давление с тренерского штаба и наших игроков.

А насчет ответственности — это больше вопрос к акционерам клуба. Они будут решать, кто несет ответственность, — сказал Цорн.

🔴⚪Тедеско возглавил «Спартак». Контракт – до мая 2021 года

«Спартак» рискует с Тедеско: у него всего один удачный сезон в «Шальке» и специфический стиль управления

Тедеско – в «Спартаке». Он играл в 9-й лиге, тренировал в деревне, а потом работал в Mercedes