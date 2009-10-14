Тренером вратарей «Спартака» при Тедеско будет Макс Урванчки из «Эрцгебирге»

Стало известно, кто будет новым тренером вратарей в при Доменико Тедеско.

В штаб немецкого специалиста в этом качестве войдет Макс Урванчки. С 2014 года он работает в «Эрцгебирге Ауэ» во второй немецкой бундеслиге и застал там Тедеско.

«Доменико и Макс позвонили мне и попросили о необходимом разрешении. Переговоры со «Спартаком» идут успешно. Уверен, что мы подпишем и соглашение о сотрудничестве, это плюс для «Эрцгебирге», – подтвердил президент клуба Хельге Леонхардт.

Ожидается, что Тедеско будет официально назначен главным тренером «Спартака» сегодня, 14 октября.