Роман Пилипчук: «Контракта со «Спартаком» нет. В будущем возможно сотрудничество»

Тренер Роман Пилипчук прокомментировал информацию о возможном возвращении в «Спартак».
«Я приехал в Москву по приглашению клуба и действительно был в офисе «Спартака». Мы поговорили, возможно, в будущем будет какое-то сотрудничество.
Но на сегодняшний день у меня нет контракта со «Спартаком». Завтра я улетаю домой», – сказал Пилипчук.
Ранее сообщалось, что специалист может войти в штаб нового тренера красно-белых.
Пилипчук работал в «Спартаке» с 2016 по 2018 год, он входил в штаб Массимо Карреры. После этого специалист работал в «Ахмате» в штабе Рашида Рахимова.
С февраля по май Пилипчук занимал пост главного тренера минского «Динамо».
Пилипчук возвращается в «Спартак»: одни считают, что это он выиграл чемпионство, другие – что подсиживал Карреру