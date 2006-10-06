«СЭ»: Тедеско прибыл в Москву и посмотрит инфраструктуру «Спартака»

Доменико Тедеско, который является основным кандидатом на пост главного тренера «Спартака», прибыл в Москву, сообщает «Спорт-Экспресс».
По информации источника, эта поездка носит ознакомительный характер, так как специалист еще не принял окончательного решения касательно работы в московском клубе.
34-летнему немцу покажут стадион «Спартака», базу в Тарасовке и другие объекты инфраструктуры клуба.
Решение Тедеско во многом зависит от впечатления, которое на него произведет увиденное.
Проект контракта с Тедеско предусматривает зарплату 1,5 млн евро в год и будет длиться 2 года и 9 месяцев.
«Спартак» рискует с Тедеско: у него всего один удачный сезон в «Шальке» и специфический стиль управления