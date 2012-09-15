Сергей Семак: «Зенит» может выйти в 1/8 финала ЛЧ. Если нет – это не катастрофа»

Главный тренер Сергей Семак поделился ожиданиями от выступления команды на групповом этапе Лиги чемпионов.

- Как восприняли результаты жеребьевки? «Зениту» не досталось по-настоящему топ-соперников, но при этом все команды сильные – , «Лейпциг», «Бенфика».

– Мы не являемся фаворитами группы и не являемся аутсайдерами. Можем выйти в плей-офф, а можем и никуда не выйти. Как и любая команда в нашей группе.

Силы абсолютно соизмеримы. Надо готовиться к каждому матчу, выходить и играть, а дальше посмотрим, что получится.

- Четыре года «Зенит» не выступал в Лиге чемпионов. Это влияет?

– Конечно, влияет. Если команда каждый год выступает в Лиге чемпионов, то футболисты становятся привычными к такому ритму игры, уровню, скоростям.

Поэтому клубу, который впервые попадает в Лигу чемпионов или давно в ней не участвовал, безусловно, сложнее. Разница есть.

- Ваша задача в Лиге чемпионов – выйти из группы?

– У нас задача играть и стараться выйти из группы. Естественно, мы будем прилагать все усилия. Насколько получится – посмотрим.

Мы не слабее и не сильнее никого. Поэтому мы можем выйти в 1/8 финала. Если нет – это не будет катастрофой, потому что мы не лучше никого. Хотя и не хуже.

«Лейпциг» и «Лион» играют в более сильных чемпионатах. В Португалии ситуация немножко другая, но если вы видели матчи той же «Браги» в со «Спартаком», то понимаете, что команды из этой страны ничем не слабее наших.

У «Зенита» в прошлом году была достаточно сложная квалификация в еврокубках, сейчас у .

Все это говорит о реальном уровне нашего футбола. Мы все похожи. Хорошо, что у нас есть такое представительство в Лиге чемпионов, но общий уровень на данный момент оставляет желать лучшего, – сказал Семак.