Сергей Семак: «Зенит» может выйти в 1/8 финала ЛЧ. Если нет – это не катастрофа»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от выступления команды на групповом этапе Лиги чемпионов.
- Как восприняли результаты жеребьевки? «Зениту» не досталось по-настоящему топ-соперников, но при этом все команды сильные – «Лион», «Лейпциг», «Бенфика».
– Мы не являемся фаворитами группы и не являемся аутсайдерами. Можем выйти в плей-офф, а можем и никуда не выйти. Как и любая команда в нашей группе.
Силы абсолютно соизмеримы. Надо готовиться к каждому матчу, выходить и играть, а дальше посмотрим, что получится.
- Четыре года «Зенит» не выступал в Лиге чемпионов. Это влияет?
– Конечно, влияет. Если команда каждый год выступает в Лиге чемпионов, то футболисты становятся привычными к такому ритму игры, уровню, скоростям.
Поэтому клубу, который впервые попадает в Лигу чемпионов или давно в ней не участвовал, безусловно, сложнее. Разница есть.
- Ваша задача в Лиге чемпионов – выйти из группы?
– У нас задача играть и стараться выйти из группы. Естественно, мы будем прилагать все усилия. Насколько получится – посмотрим.
Мы не слабее и не сильнее никого. Поэтому мы можем выйти в 1/8 финала. Если нет – это не будет катастрофой, потому что мы не лучше никого. Хотя и не хуже.
«Лейпциг» и «Лион» играют в более сильных чемпионатах. В Португалии ситуация немножко другая, но если вы видели матчи той же «Браги» в Лиге Европы со «Спартаком», то понимаете, что команды из этой страны ничем не слабее наших.
У «Зенита» в прошлом году была достаточно сложная квалификация в еврокубках, сейчас у «Краснодара».
Все это говорит о реальном уровне нашего футбола. Мы все похожи. Хорошо, что у нас есть такое представительство в Лиге чемпионов, но общий уровень на данный момент оставляет желать лучшего, – сказал Семак.