Реклама 18+
Реклама 18+

Аллегри заинтересован в работе в «МЮ». Он учит английский язык

Теги Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер премьер-лига Англия возможные трансферы Массимилиано Аллегри Футбол

Экс-главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри может возглавить «Манчестер Юнайтед», сообщает The Guardian. 

Итальянец заинтересован в работе в АПЛ и рассматривает «МЮ» в качестве потенциального работодателя, если клуб решит отправить в отставку Оле-Гуннара Сульшера.

В данный момент манкунианцы не планируют увольнять норвежца, но 52-летний Аллегри будет включен в шорт-лист «МЮ» из двух-трех тренеров, если Сульшер все же покинет свою должность.  

Сообщается, что Аллегри в настоящее время изучает английский язык. Сегодня он посетил матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов  «Тоттенхэм» – «Бавария» (2:7).

Реклама 18+

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья