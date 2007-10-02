Аллегри заинтересован в работе в «МЮ». Он учит английский язык

Экс-главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри может возглавить , сообщает The Guardian.

Итальянец заинтересован в работе в АПЛ и рассматривает «МЮ» в качестве потенциального работодателя, если клуб решит отправить в отставку .

В данный момент манкунианцы не планируют увольнять норвежца, но 52-летний Аллегри будет включен в шорт-лист «МЮ» из двух-трех тренеров, если Сульшер все же покинет свою должность.

Сообщается, что Аллегри в настоящее время изучает английский язык. Сегодня он посетил матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Тоттенхэм» – (2:7).