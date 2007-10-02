Аллегри заинтересован в работе в «МЮ». Он учит английский язык

Экс-главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри может возглавить «Манчестер Юнайтед», сообщает The Guardian.
Итальянец заинтересован в работе в АПЛ и рассматривает «МЮ» в качестве потенциального работодателя, если клуб решит отправить в отставку Оле-Гуннара Сульшера.
В данный момент манкунианцы не планируют увольнять норвежца, но 52-летний Аллегри будет включен в шорт-лист «МЮ» из двух-трех тренеров, если Сульшер все же покинет свою должность.
Сообщается, что Аллегри в настоящее время изучает английский язык. Сегодня он посетил матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Тоттенхэм» – «Бавария» (2:7).