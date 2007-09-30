Игорь Шалимов: «Меня не звали в «Спартак». Никуда не еду, и мне никто не звонил»

Бывший тренер «Краснодара» Игорь Шалимов прокомментировал информацию о возможном приглашении в «Спартак».

«О вызове в ИФД «Капитал» (сообщалось, что там состоится встреча Шалимова с руководством – прим.) ничего не знаю, информацию не подтверждаю. Меня не звали в «Спартак».

Никуда не еду, и мне никто не звонил. А я в настоящий момент наблюдаю за матчем «Сочи» – , – заявил Шалимов.

50-летний тренер остается без команды с апреля после увольнения из «Химок». У него есть опыт работы в РПЛ, где он тренировал «Краснодар».

Летом Шалимов оскорбительно высказывался об Олеге Кононове, который накануне подал в отставку с поста главного тренера «Спартака».

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