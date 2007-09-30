«Бизнес Online»: Шалимов может возглавить «Спартак». Завтра он проведет переговоры с клубом

Новым главным тренером «Спартака» может стать Игорь Шалимов.

50-летний специалист завтра встретится с руководством московского клуба, сообщает «Бизнес Online».

Стороны могут обсудить возможное назначение Шалимова в первую команду красно-белых, однако речь также может пойти о работе тренера со спартаковской молодежью.

Шалимов остается без команды с апреля после увольнения из «Химок». У него есть опыт работы в РПЛ, где он тренировал «Краснодар».

Летом Шалимов оскорбительно высказывался об Олеге Кононове, который накануне подал в отставку с поста главного тренера «Спартака».

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