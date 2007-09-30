Большинство пользователей Sports.ru считает Кононова худшим тренером в истории «Спартака»

Пользователи Sports.ru выразили мнение о худшем тренере в истории «Спартака».
В опросе с большим отрывом лидирует Олег Кононов. За специалиста отдан 51 процент голосов.
На втором месте располагается Андрей Чернышов (18%), третий – Дмитрий Аленичев (13%).
Всего в опросе к этой минуте приняло участие 29 605 пользователей.
Вчера Кононов подал в отставку после поражения в матче 11-го тура РПЛ с «Оренбургом» (1:2). Он руководил командой с 12 ноября 2018 года.
Кононов – возможно, худший тренер в истории «Спартака», но у него четыре конкурента