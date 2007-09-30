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Большинство пользователей Sports.ru считает Кононова худшим тренером в истории «Спартака»

Теги Спартак премьер-лига Россия Дмитрий Аленичев Андрей Чернышов Микаэль Лаудруп Мурат Якин Олег Кононов Футбол

Пользователи Sports.ru выразили мнение о худшем тренере в истории «Спартака»

В опросе с большим отрывом лидирует Олег Кононов. За специалиста отдан 51 процент голосов.

На втором месте располагается Андрей Чернышов (18%), третий – Дмитрий Аленичев (13%).

Всего в опросе к этой минуте приняло участие 29 605 пользователей.

Вчера Кононов подал в отставку после поражения в матче 11-го тура РПЛ с «Оренбургом» (1:2). Он руководил командой с 12 ноября 2018 года.

Кононов – возможно, худший тренер в истории «Спартака», но у него четыре конкурента

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    67%

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