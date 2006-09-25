ESPN: Месси не сыграет с «Хетафе» из-за травмы

Капитан «Барселоны» Лионель Месси пропустит гостевой матч 7-го тура Ла Лиги против «Хетафе».

32-летний форвард во вторник впервые в сезоне вышел на поле в стартовом составе каталонской команды в игре против «Вильярреала» (2:1).

По ходу первого тайма аргентинцу потребовалась помощь медиков, а в перерыве он был заменен.

Главный тренер сине-гранатовых Эрнесто Вальверде после матча сообщил, что у Месси появился дискомфорт в приводящей мышце бедра.

По информации ESPN, игрок из-за травмы не сыграет с «Хетафе». В среду он пройдет медосмотр, который точно определит степень серьезности повреждения и сроки восстановления.

Матч «Хетафе» – «Барселона» состоится в субботу, 28 сентября. Начало – в 17:00 по московскому времени.