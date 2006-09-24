Нападающий «Барселоны» рассказал о соперничестве с форвардом «Ювентуса» .

– На недавней премии от УЕФА вы были очень дружелюбны в общении с Криштиану Роналду. Как вы думаете, почему люди удивляются, когда видят, как вы ладите друг с другом?

– Все из-за большого спортивного соперничества, которое сложилось между нами в последние несколько лет. Один из нас играл за «Барселону», а другой – за «Реал». И еще потому, что мы выиграли индивидуальные награды.

Люди, возможно, думают, что наше соперничество выходит за рамки футбола, но это не так. Мы оба хотим того, что лучше для наших команд, и никому из нас не нравится проигрывать.

Это то, что мы не принимаем. Вот почему между нами существует такая конкуренция. Важно то, что она остается там, на поле, – сказал Месси.

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