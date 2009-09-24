Роналду после премии The Best: «После ночи всегда наступает рассвет»

Нападающий «Ювентуса» порассуждал на тему того, что отличает профессионала от любителя.

«Терпение и настойчивость – это две черты, которые отличают профессионала от любителя. Все, что мы сегодня называем великим, началось с малого.

Вы не можете сделать все, но можно сделать все возможное, чтобы ваши мечты сбылись. И имейте в виду, что после ночи всегда наступает рассвет», — написал Роналду.

Сегодня ФИФА вручила премию лучшему игроку года The Best. Ее обладателем стал нападающий «Барселоны» , второе место занял защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк. Роналду – на третьем месте по итогам голосования.