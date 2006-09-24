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The Best. Роналду и Сантуш не включили Месси и ван Дейка в тройку, Месси поставил Роналду на 2-е место

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Стали известны подробности голосования тренеров и капитанов сборных за обладателя приза лучшему игроку года ФИФА The Best. 

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш, а также капитан команды Криштиану Роналду не включили в топ-3 лучших ни нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, ни защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка, вошедших в тройку финалистов.

Месси на первое место поставил полузащитника «Ливерпуля» Садьо Мане, на второе – Роналду, а на третье – хавбека «Барселоны» Френки де Йонга.

Ван Дейк поставил на первое место Месси, на второе – нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, а на третье – Мане.

Криштиану Роналду: Маттейс де Лигт, Френки де Йонг, Килиан Мбаппе;

Фернанду Сантуш: Криштиану Роналду, Френки де Йонг, Маттейс де Лигт.

Лионель Месси: Садьо Мане, Криштиану Роналду, Френки де Йонг;

Лионель Скалони: Лионель Месси, Килиан Мбаппе, Садьо Мане.

Вирджил ван Дейк: Лионель Месси, Мохамед Салах, Садьо Мане;

Роналд Куман: Вирджил ван Дейк, Лионель Месси, Френки де Йонг;

Дани Алвес: Лионель Месси, Садьо Мане, Вирджил ван Дейк;

Тите: Вирджил ван Дейк, Лионель Месси, Садьо Мане. 

Харри Кейн: Лионель Месси, Вирджил ван Дейк, Криштиану Роналду;

Гарет Саутгейт: Лионель Месси, Криштиану Роналду, Вирджил ван Дейк. 

Уго Льорис: Лионель Месси, Криштиану Роналду, Килиан Мбаппе;

Дидье Дешам: Килиан Мбаппе, Криштиану Роналду, Лионель Месси.

Мануэль Нойер: Вирджил ван Дейк, Садьо Мане, Эден Азар;

Йоахим Лев: Эден Азар, Килиан Мбаппе, Садьо Мане.

Серхио Рамос: Эден Азар, Криштиану Роналду, Мохамед Салах;

Роберт Морено: Лионель Месси, Эден Азар, Френки де Йонг. 

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Месси – игрок года по версии ФИФА. Согласны?

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