The Best. Роналду и Сантуш не включили Месси и ван Дейка в тройку, Месси поставил Роналду на 2-е место

Стали известны подробности голосования тренеров и капитанов сборных за обладателя приза лучшему игроку года ФИФА The Best.

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш, а также капитан команды Криштиану Роналду не включили в топ-3 лучших ни нападающего «Барселоны» , ни защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка, вошедших в тройку финалистов.

Месси на первое место поставил полузащитника Садьо Мане, на второе – Роналду, а на третье – хавбека «Барселоны» Френки де Йонга.

Ван Дейк поставил на первое место Месси, на второе – нападающего «Ливерпуля» , а на третье – Мане.

: Маттейс де Лигт, Френки де Йонг, Килиан Мбаппе;

Фернанду Сантуш: , Френки де Йонг, Маттейс де Лигт.

: Садьо Мане, Криштиану Роналду, Френки де Йонг;

Лионель Скалони: Лионель Месси, , Садьо Мане.

Вирджил ван Дейк: Лионель Месси, Мохамед Салах, Садьо Мане;

Роналд Куман: Вирджил ван Дейк, Лионель Месси, Френки де Йонг;

Дани Алвес: Лионель Месси, Садьо Мане, Вирджил ван Дейк;

Тите: Вирджил ван Дейк, Лионель Месси, Садьо Мане.

Харри Кейн: Лионель Месси, Вирджил ван Дейк, Криштиану Роналду;

Гарет Саутгейт: Лионель Месси, Криштиану Роналду, Вирджил ван Дейк.

Уго Льорис: Лионель Месси, Криштиану Роналду, ;

Дидье Дешам: Килиан Мбаппе, Криштиану Роналду, Лионель Месси.

Мануэль Нойер: Вирджил ван Дейк, Садьо Мане, Эден Азар;

Йоахим Лев: Эден Азар, Килиан Мбаппе, Садьо Мане.

: Эден Азар, Криштиану Роналду, Мохамед Салах;

Роберт Морено: Лионель Месси, Эден Азар, Френки де Йонг.