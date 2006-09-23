Сегодня в Милане пройдет церемония награждения лучшего игрока года по версии ФИФА The Best.

На приз претендуют нападающий «Ювентуса» , форвард «Барселоны» Лионель Месси и защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк.

Также будет назван лучший вратарь года – в тройку номинантов вошли Алиссон («Ливерпуль»), Эдерсон («Манчестер Сити») и Марк-Андре тер Стеген ( ).

На приз лучшему тренеру претендуют Юрген Клопп («Ливерпуль»), Пеп Гвардиола («Манчестер Сити») и Маурисио Почеттино («Тоттенхэм»).

Соответствующие награды предусмотрены и в женском футболе: лучшему игроку (номинированы Люси Бронз, Меган Рапино, Алекс Морган), лучшему вратарю (Кристиана Эндлер, Хедвиг Линдаль, Сари ван Венендал) и лучшему тренеру (Фил Невилл, Джилл Эллис, Сарина Вигман).

В тройку претендентов на награду за лучший гол года вошли («Барселона»), Хуан Кинтеро («Ривер Плейт») и Даниэль Жори («Дебрецен»).

Кроме того, ФИФА вручит награду лучшему болельщику, приз за фэйр-плей и назовет символические мужскую и женскую сборные года.

Ведущими церемонии будут известный в прошлом голландский футболист Руд Гуллит и итальянская журналистка Илария Д’Амико. Начало – в 21:30 по московскому времени.

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