Роналду о Месси: «Мы не друзья, но он заставляет меня становиться лучше, а я подталкиваю его»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду в интервью журналисту Пирсу Моргану рассказал о своих отношениях с форвардом «Барселоны» .

– Многие удивились, когда я говорил с ним на церемонии УЕФА. Мы не друзья, но мы делим сцену уже 15 лет. У нас хорошие отношения. Я знаю, что он заставляет меня становиться лучше как игрок, а я подталкиваю его.

– Он лучший футболист, против которого вам приходилось играть?

– Да! Разумеется, – ответил Роналду.

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