Василий Уткин: «Парфенов в «Спартаке» немыслим. Он украинец. Вспомните, как смердящая помойка Соловьев оттоптался на Калитвинцеве»

Журналист Василий Уткин поделился мнением о том, что тренер «Урала» Дмитрий Парфенов может возглавить .

«Назначение Дмитрия Парфенова главным тренером немыслимо, потому что он украинец.

Такое назначение умножает автоматически примерно на десять давление на команду в случае любой неудачи. И примерно на двадцать пять повышает градус потенциальных оскорблений и целевого троллинга в сети со стороны болельщиков других команд.

Причем прорыв огромной запруды словесного поноса может [произойти] в любую-любейшую секунду.

Вспомните, как безо всякого повода живая смердящая помойка Владимир Соловьев просто так взял и оттоптался когда-то на тогдашнем тренере «Динамо» Калитвинцеве. Причем речь Вонючка вела о том, что Калитвинцев проводит тренировки на украинском, а Юрий родился в Волгограде и украинским громадянином (гражданином – прим. Sports.ru) стал в 27 лет.

Ну и зачем такие риски? Назначение тренера с украинским паспортом сделает положение «Спартака» в публичном пространстве неуправляемо уязвимым. А потому принять такое решение может только недалекий человек в состоянии безнадежной растерянности.

Говоря это, я вполне отдаю себе отчет в том, что Дмитрий Парфенов хороший тренер, спортивные достижения которого позволяют его рассматривать как потенциального тренера более амбициозного российского клуба.

Например, «Ростова» в случае ухода Карпина в «Спартак». Например, «Локомотива» лет через двадцать, то есть по окончании карьеры Юрия Семина. Например, «Краснодара» при случае.

Но не в нынешней общественной ситуации – тренером «Спартака», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

45-летний Парфенов играл за «Спартак» с 1998 по 2005 год. Он родился в Одессе.

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