Goal.com: «Интер Майами» не вел переговоров с Месси

«Интер Майами» не контактировал с Хорхе Месси, отцом форварда «Барселоны» , по поводу возможного перехода игрока в будущий клуб .

Об этом информирует Goal.com со ссылкой на источники.

Ранее сообщалось, что совладелец американского клуба Дэвид Бекхэм отправил спортивного директора Пола Макдону в Лондон на переговоры с Месси-старшим.

«Интер Майами» начнет выступать в МЛС с 2020 года. Ранее стало известно, что в клуб могут перейти нападающие Эдинсон Кавани («ПСЖ») и Луис Суарес ( ).