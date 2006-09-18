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Goal.com: «Интер Майами» не вел переговоров с Месси

Теги МЛС Барселона Лионель Месси Ла Лига возможные трансферы Хорхе Месси Интер Майами Футбол

«Интер Майами» не контактировал с Хорхе Месси, отцом форварда «Барселоны» Лионеля Месси, по поводу возможного перехода игрока в будущий клуб МЛС.

Об этом информирует Goal.com со ссылкой на источники.

Ранее сообщалось, что совладелец американского клуба Дэвид Бекхэм отправил спортивного директора Пола Макдону в Лондон на переговоры с Месси-старшим.

«Интер Майами» начнет выступать в МЛС с 2020 года. Ранее стало известно, что в клуб могут перейти нападающие Эдинсон Кавани («ПСЖ») и Луис Суарес («Барселона»). 

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