Александр Головин: «Миранчуки по уровню спокойно могли бы потянуть «Монако»

Полузащитник «Монако» поделился мнением о возможном отъезде в Европу других российских игроков.

– Посоветовал бы молодым российским игрокам – Миранчукам, Чалову – переходить в средний европейский клуб или оставаться в России и играть в Лиге чемпионов и Лиге Европы?



– И то, и то будет правильно. Попробовать себя в таком чемпионате, как в Англии, – это сумасшедший опыт. С другой стороны, ты не будешь играть в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

Вот «Кристал Пэлас»... Наверное, ему [Чалову] нужно делать то, что хочется больше всего. А насколько я знаю, он хочет попробовать себя в Европе.

– Он у тебя спрашивал совета?

– Спрашивал, насколько сложно, как, что. А про то, стоит ли... Он сам знает, что если вариант есть и клуб согласен, он пойдет.

– Слышал недавно такой слух: всерьез рассматривает братьев Миранчуков.

– Я не слышал.

– Ты бы хотел, чтобы они были твоими партнерами, чтобы было русское трио в атаке?

– Я бы любому русскому футболисту был рад, если бы мы могли поиграть вместе за границей.

по уровню спокойно могли бы потянуть. Взять последние игры – они на очень хорошем уровне, – сказал Головин в программе «Инсайдеры» на телеканале .

В минувшем сезоне «Монако» занял 17-е место в Лиге 1, а сейчас идет 19-м после пяти туров.

«Монако» – это какой-то кошмар: летом потратили на трансферы 140 млн евро, а идут предпоследними