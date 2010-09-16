Головин о «Монако»: «Подумал, что будет тяжело сразу идти в большую команду, как «Челси» или «Ювентус»

Полузащитник «Монако» прокомментировал свой переход в клуб из княжества.

– У тебя были варианты с и «Челси». Почему ты решил идти в «Монако»?

– Я, наверное, подумал, что мне будет тяжело сразу идти в такую большую команду, как или «Ювентус». Это прямо гранды футбола.

Тем более я из России. Если бы я знал английский в идеале или итальянский, конечно, я бы выбрал... Но я еще не был готов к чемпионатам, к культуре, ко всему.

Даже сейчас – не важно, как мы играем, – я знаю, что сделал правильный выбор. Я ни с кем не советовался. Много людей давали подсказки, были разные мнения. Но, думаю, неправильного выбора здесь быть не могло. Нужно было идти в какую-то команду и не оставаться в России, если у тебя есть шанс.

– У тебя был момент, когда ты подумал: зачем это все? Остался бы в , выиграл чемпионат России.

– Конечно, было тяжело, особенное в первые полгода – каждый день был тяжелым.

Но все равно понимаешь, что ты в такой большой команде, что не у каждого есть такой шанс. Так что ты не имеешь права взять и сдаться.

– Я недавно читал твое интервью. Вроде в июле ты сказал: «Даже если меня сейчас позовет или «Реал», я никуда не поеду.

– Все не так немного было, это все перефразировали. Я говорил, что понятно, от таких команд невозможно отказаться, но если один сезон мы бы заняли первое место, я бы там назабивал, наотдавал много-много, я бы хотел остаться еще на год.

Года мне для адаптации мало. Я только-только начал получать удовольствие от игры, жизни, от всего, как было в России.

– Все наши граждане думают: Монако – это красивая жизнь, казино, яхты, дорогое шампанское. Все так и есть?

– Времени вообще нет на всякие шампанские и яхты. Я на яхте всего один раз был – и то снимался в форме.

В рестораны хожу максимум один-два раза в неделю. Нет времени и сил. Кушаю на базе и дома. Даже не гуляю, наверное, – сказал Головин в программе «Инсайдеры» на телеканале .

В минувшем сезоне «Монако» занял 17-е место в Лиге 1, а сейчас идет 19-м после пяти туров.

«Монако» – это какой-то кошмар: летом потратили на трансферы 140 млн евро, а идут предпоследними