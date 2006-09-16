Александр Головин: «У нас мог с каждой командой мяч прокинуть и кого-то обежать, во Франции – почти ни с кем»

Полузащитник «Монако» поделился мнением о чемпионате Франции.

- Слышал, что во Франции самый сложный чемпионат для техничных игроков. Ты к ним относишься.

– Не хотелось бы обижать наш чемпионат, но здесь я не встречал, чтобы вот прям мне было легко, чтобы я мог мяч прокинуть и кого-то обежать.

– Как ты делал в чемпионате России.

– Да. У нас это можно было сделать с каждой командой, а здесь я почти ни с кем не могу сделать. С центральными, может, да, но не с крайними. Каждый крайний точно не медленнее меня, а то и быстрее.

– Какие еще сложности в чемпионате Франции?

– Тяжело было сперва, что нет зимнего перерыва, как в России, что очень много игр. В первом сезоне была еще Лига чемпионов.

Игры шли среда-воскресенье, было непривычно. Делали ротацию, потому что уже не можешь играть: 60 минут, и ты дальше бесполезен.

– Это проблема нашего чемпионата, что мало матчей?

– Когда я играл, мне казалось, что достаточно матчей. Теперь понимаю, что у нас много отдыха.

У нас только суббота, суббота, суббота – недельный цикл, хватает за глаза времени, чтобы подготовиться и восстановиться.

– Твое предложение – играть больше матчей в России?

– Зимнего отпуска в 10-15 дней хватило бы, – сказал Головин в программе «Инсайдеры» на телеканале .