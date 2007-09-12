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Зидан хочет подписать Канте в «Реал»

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Полузащитник «Челси» Нголо Канте входит в список трансферных пожеланий главного тренера «Реала» Зинедина Зидана, сообщает The Athletic.

Мадридский клуб планирует в следующем году сделать «синим» предложение о трансфере французского хавбека.

При этом «Реал» заинтересован и в других игроках: форвардах «ПСЖ» Неймаре и Килиане Мбаппе и хавбеке «МЮ» Поле Погба.

В «Челси» в курсе об интересе мадридцев к Канте. Бывшие одноклубники француза Тибо Куртуа и Эден Азар, которые сейчас выступают в «Реале», в частных беседах отмечали, что мадридскому клубу не хватает такого игрока, как Канте. 

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