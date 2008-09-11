Отец Неймара: «Сын хочет играть там, где он счастлив. А в «Барселоне» он был очень счастлив»

Неймар да Силва, отец и агент форварда «ПСЖ» Неймара, высказался о возможном переходе своего сына в «Барселону».

«Как агент ты чувствуешь себя беспомощным, когда нет возможности сменить клуб. В контракте не было опции о расторжении, и это все значительно усложнило.

Мы не смогли прийти к соглашению. Мы сделали все что могли для Неймара, и итог, возможно, максимально лучший для этой ситуации.

Переговоры между клубами не завершены. Неймар хочет играть там, где он счастлив. А в «Барселоне» он был очень счастлив.

Когда его друзья в раздевалке «Барсы» спрашивали, вернется ли он, его это тронуло», – сказал Неймар-старший.

Извините, финальные инсайды про Неймара: хотел оплатить часть трансфера, а «Барса», возможно, блефовала