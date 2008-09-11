Криштиану Роналду: «Счастлив и наслаждаюсь моментом. Я должен помогать сборной»

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал победу в матче квалификации Евро-2020 с Литвой (5:1).

Форвард отметился покером в этой встрече.

«Я хорошо провожу время, у команды тоже все хорошо. Я счастлив и наслаждаюсь этим моментом не потому, что забил голы, а из-за уровня, который мы демонстрируем в последние годы. Я должен продолжать помогать сборной.

Самым сложным было одержать победу в Сербии. Сегодня важно было продолжить победную серию. Мы все ближе к Евро.

У нас скоро две игры – одна дома, а другая в гостях. Я думаю, что будет достаточно, если мы выиграем один из этих матчей», – сказал Роналду.

набрала 8 очков и занимает второе место в группе В, с отставанием от Украины в 5 очков и одним матчем в запасе.

Команде Фернанду Сантуша предстоит провести еще 4 матча: дома и в гостях с Люксембургом, а также в гостях с Украиной и дома с Литвой.

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