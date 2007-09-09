Диего Марадона: «Не учил Месси исполнять штрафные, просто сказал бить в центр мяча. Теперь он не промахивается»

Бывший тренер сборной Аргентины Диего Марадона рассказал о работе с нападающим «Барселоны» .

«На чемпионате мира-2010 под моим руководством выступал Месси в своей лучшей форме. Я всем говорю это.

Я не учил его, как бить штрафные, но потом он спросил меня, как забивал я. И я сказал: «Нужно просто бить в центр мяча. Мне не дадут Оскара за то, что я тебя этому научил».

Он сказал: «Но я бью по центру, а мяч летит в разные стороны». Я ответил: «Не волнуйся, у тебя получится». Теперь он вообще не промахивается».

О работе в сборной Аргентины

«Все, кто тогда называли себя моими друзьями, врали мне. Мне потребовалось много времени, чтобы оправиться от этого и снова стать тренером. Я чувствовал, что люди хотели видеть меня во главе чемпионов мира», – сказал Марадона.

Под руководством Марадоны сборная Аргентины на чемпионате мира-2010 дошла до 1/4 финала, где проиграла Германии – 0:4.

Марадона снова будет тренировать в Аргентине. На его презентацию пришли 25 тысяч человек