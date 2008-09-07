«Матч Премьер» опубликовал расписание 9-го тура РПЛ. Лига еще не показала календарь

Телеканал «Матч Премьер» опубликовал расписание 9-го тура РПЛ, несмотря на то, что РПЛ этого все еще не сделала.

Согласно программе канала, 13 сентября в 20:00 по московскому времени сыграет с «Арсеналом», 14 сентября «Спартак» примет «Урал» в 16:30, 15 сентября сыграет с «Тамбовом» в 16:30, а 16 сентября «Ростов» примет в 20:00.

Ранее сообщалось, что расписание чемпионата России до сих пор не согласовано из-за с переносом матчей топ-клубов.

Скриншот: «Матч Премьер»

Василий Конов: «Топы не могут согласовать переносы неудобных матчей, поэтому расписания РПЛ нет»