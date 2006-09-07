Станислав Черчесов: «Выиграли важный матч, но остается еще 5 игр, а это 15 очков. Нам их никто не подарит»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мыслями после победы в матче отборочного раунда Евро-2020 против Шотландии (2:1).

- Один из важнейших матчей в отборе прошел. Сейчас полегче уже будет? Потому что многие говорили, что главное – обыграть шотландцев на выезде.

– Я уже вчера на пресс-конференции сказал, что остается пять игр, и это 15 очков. Их нам никто не подарит, за них тоже надо бороться. Понятно, что мы сегодня важный матч выиграли. Понятно, что в логове соперника, как говорится, непосредственного. Тем более киприоты вничью опять сыграли. Нас ждет следующий матч с Казахстаном. Это будет опять непростой матч, к которому надо подготовиться и понять, кто сможет дать результат. Так что все еще впереди.

- Расскажите, чем обусловлена такая перемена в игре после 1-го тайма. Он был более вязким, тягучим, а затем более лихо полетели наши вперед.

– Естественно, за те 15 минут, бывает, что надо с одной стороны успокоить, а с другой стороны направить. Поэтому мы какие-то нюансы подсказали, которые и до игры обсуждали, и в тренировках делали. Но, знаете, когда чуть-чуть сумбур в первом тайме, уже никто не понимает, чего мы хотели. Поэтому мы их подправили и из-за этого пошло. Жалко, что не забили третий и четвертый.

- Насколько приятно, что с левого фланга шотландцев, где играют Робертсон и Фрейзер, которыми всех пугали, могли прийти три гола, а один точно пришел. Чувствуете гордость за то, что удалось вот это их оружие побороть?

– Говорил вашему коллеге, что либо ты за ними бегаешь, либо они за тобой бегают. Но решили, что ни в коем случае нельзя играть пассивно, надо их напрягать сзади, чтобы они не напрягали нас впереди. Думаю, что неплохо получилось.

Были моменты, когда мы неправильно играли, и они ими воспользовались, оттуда было несколько опасных фланговых передач, а так, самое главное, это говорит о том, что у нас есть игроки, которые могут играть. Просто в них надо верить и правильно расставлять.

- Неожиданно было увидеть, что команда сейчас вышла из раздевалки и пошла дальше бегать на поле. Почему?

– Потому что кто-то не играл, у нас через три дня игра, поэтому надо посмотреть, кто в каком состоянии, кто как восстановится. Все игроки нужны. Возможно, те, кто пошел сейчас бегать, нагрузку получат и будут играть, – сказал Черчесов в эфире канала «Матч Премьер».