Дзюба о матче с Шотландией: «Рубилово, рубилово, рубилово. Судья практически ничего не свистел»

Нападающий сборной России Артем Дзюба прокомментировал победу в матче квалификации Евро-2020 с Шотландией (2:1).

– Мы сегодня разговаривали, что нужно сыграть от сердца. В таких матчах побеждает тот, кто бьется до конца, не уступает в единоборствах ни сантиметра. Рубилово, рубилово, рубилово. Судья практически ничего не свистел. Вот такая мужская борьба, битва была с шотландцами. Наше сердце сильнее бьется, реально больше и преданнее.

– Сегодня 4-й номер практически персонально играл с вами, все время держал вас.

– Нормальная мужская борьба. Я ее люблю. Главное, что без грязи.

– В середине второго тайма начались моменты, когда вас откровенно тянули за футболку. Было какое-то внутреннее удовольствие, что им только это и остается делать?

– Если бы судья еще все свистел, то было бы просто прекрасно. Мы могли все раньше решить, забить третий гол, тем более были потрясающие моменты. Но, наверное, это наша русская черта. Не забили, и в конце всех на валидоле держали.

Но ребята выиграли единоборства. Гильерме подчистил на выходах. Важная, ключевая победа, – сказал Дзюба в эфире «Матч Премьер».