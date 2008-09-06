Адвокат об УДО Кокорина и Мамаева: «Думаю, судом будет принято законное и обоснованное решение»

Юрий Падалко, адвокат футболистов и Павла Мамаева, выразил надежду, что сегодняшнее заседание суда удовлетворит ходатайство об их условно-досрочном освобождении (УДО).

Игроки, а также брат Кокорина – Кирилл – осуждены по делу о драках в Москве.

«Надеемся на лучшее. Думаю, судом будет принято законное и обоснованное решение.

Пришло заявление от представителя Дениса Пака: они отдают все на усмотрение суда. Слов о том, что они против, там нет.

Ребята ни на что не жаловались. Чувствуют себя хорошо», – сказал Падалко.

В случае положительного исхода рассмотрения ходатайства об УДО футболисты смогут покинуть колонию через 10 дней после вступления решения в законную силу.

Падалко считает, что братья Кокорины и Мамаев смогут выйти на свободу 17 сентября, сообщает «Р-Спорт». По мнению адвоката, заседание продлится до 11-12 часов.

8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил братьев Кокориных к заключению на срок 1,5 года, а Мамаева – на 1 год и 5 месяцев. В начале июля осужденные прибыли в ИК-4 в Белгородской области.