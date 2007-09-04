Игроки «Барсы» недовольны срывом трансфера Неймара и считают, что их обманули

Игроки «Барселоны» чувствуют себя обманутыми после срыва трансфера нападающего «ПСЖ» , сообщает Marca.

Большая часть ведущих футболистов клуба одобряла переход бразильца и просила руководство сделать все возможное для осуществления трансфера.

Сейчас многие игроки считают, что «Барса» изначально не планировала подписывать Неймара, и все предложения по этому трансферу были лишь способом поддерживать хорошее настроение у футболистов.

Неймар тренировался в новых бутсах. В дизайне отсылки к Сенне, Хэмилтону, Рианне и самому Неймару