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Игроки «Барсы» недовольны срывом трансфера Неймара и считают, что их обманули

Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция Ла Лига Неймар Футбол

Игроки «Барселоны» чувствуют себя обманутыми после срыва трансфера нападающего «ПСЖ» Неймара, сообщает Marca.

Большая часть ведущих футболистов клуба одобряла переход бразильца и просила руководство сделать все возможное для осуществления трансфера.

Сейчас многие игроки считают, что «Барса» изначально не планировала подписывать Неймара, и все предложения по этому трансферу были лишь способом поддерживать хорошее настроение у футболистов.

Неймар тренировался в новых бутсах. В дизайне отсылки к Сенне, Хэмилтону, Рианне и самому Неймару

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