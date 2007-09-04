Неймар зол из-за срыва трансфера в «Барсу». Он считает, что «ПСЖ» его наказывает

Нападающий «ПСЖ» Неймар остался недоволен тем, что не перешел в «Барселону» в это трансферное окно.
Бразилец зол и разочарован решением руководства клуба не отпускать его в каталонскую команду, сообщает Diario Sport.
Он уверен, что единственная причина подобного решения – желание «ПСЖ» наказать его.
Неймар не ожидал, что останется во Франции, потому что он ясно дал понять о своем желании покинуть клуб.
Окружение бразильца сообщает, что тот изнурен так, как никогда в своей карьере.
Летом сообщалось, что на Неймара претендует также «Реал».
Неймар тренировался в новых бутсах. В дизайне отсылки к Сенне, Хэмилтону, Рианне и самому Неймару