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Неймар зол из-за срыва трансфера в «Барсу». Он считает, что «ПСЖ» его наказывает

Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция Ла Лига Неймар Футбол

Нападающий «ПСЖ» Неймар остался недоволен тем, что не перешел в «Барселону» в это трансферное окно.

Бразилец зол и разочарован решением руководства клуба не отпускать его в каталонскую команду, сообщает Diario Sport.

Он уверен, что единственная причина подобного решения – желание «ПСЖ» наказать его.

Неймар не ожидал, что останется во Франции, потому что он ясно дал понять о своем желании покинуть клуб.

Окружение бразильца сообщает, что тот изнурен так, как никогда в своей карьере.

Летом сообщалось, что на Неймара претендует также «Реал».

Неймар тренировался в новых бутсах. В дизайне отсылки к Сенне, Хэмилтону, Рианне и самому Неймару

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