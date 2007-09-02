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Безвыигрышная серия Кононова против «Зенита» продлилась до 5 матчей

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Олег Кононов Спорт-Экспресс Футбол

«Спартак» в 8-м туре РПЛ уступил «Зениту» (0:1).

Безвыигрышная серия главного тренера красно-белых Олега Кононова против петербургского клуба в чемпионатах России продлилась до 5 матчей.

Единственный раз 53-летний специалист побеждал «Зенит» (2:0) в августе 2015 года, когда тренировал «Краснодар».

Всего во главе «быков», «Ахмата», тульского «Арсенала» и «Спартака» Кононов провел против сине-бело-голубых в РПЛ 9 игр (5 поражений, 3 ничьих).

Я критикую Кононова с ноября, но сегодня хочу за него вступиться

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