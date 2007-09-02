Безвыигрышная серия Кононова против «Зенита» продлилась до 5 матчей

«Спартак» в 8-м туре РПЛ уступил (0:1).

Безвыигрышная серия главного тренера красно-белых против петербургского клуба в чемпионатах России продлилась до 5 матчей.

Единственный раз 53-летний специалист побеждал «Зенит» (2:0) в августе 2015 года, когда тренировал «Краснодар».

Всего во главе «быков», «Ахмата», тульского «Арсенала» и Кононов провел против сине-бело-голубых в РПЛ 9 игр (5 поражений, 3 ничьих).

Я критикую Кононова с ноября, но сегодня хочу за него вступиться