Олег Кононов: «Спартак» был лучше «Зенита» по ударам и владению. Сказались 9 матчей за 30 дней»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов объяснил поражение от «Зенита» (0:1) в матче чемпионата России, передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.
– В первом тайме имели преимущество, даже значительное, думаю.
Всего лишь один угловой, прекрасный удар Жиркова – и 0:1. У нас тоже был гол, но VAR зафиксировал игру рукой.
Второй тайм был равный. 9 матчей за 30 дней сказались. Это мое субъективное мнение. По ударам, по владению, по острым передачам мы были лучше «Зенита». Только досада от этого проигрыша.
Ребята осознают, что мы не выполнили задачу в Лиге Европы, сейчас проиграли важный матч. Нацелены на серьезную работу в дальнейшем. Сто процентов ребята будут прогрессировать.
– После «Браги» вы сказали, что не хватило Тила и Ларссона. Чего не хватило сейчас?
– Голов. И чтобы они забили, если говорить о них.
– Показалось, что владели мячом больше, давили, но мысли впереди не было. Не кажется, что проблема нападающего стоит острее проблемы опорника?
– Мысль была. Вам так показалось. Просто не доводили те передачи, которые хотели сделать под удар.
Но и ударов было достаточно много. «Зенит» много фолил, мы недоработали стандарты, были очень хорошие позиции.
– После ухода Фернандо есть игрок, способный попасть в створ со штрафного? Есть те, кто может усилить игру, выйдя на замену?
– Будем работать над исполнением штрафных. Сегодня у Шюррле и Джикии не получились удары, особенно у Шюррле. Конечно, второе тоже очень важно. Это все в работе, надо доводить.
– Очень часто на ударные позиции выходит Зобнин. Не самая сильная его сторона. Не кажется, что все это странно? Можно поменять, чтобы на этих позициях оказывались Тил или Гулиев?
– Это футбол. Надо исполнять, забивать, конечно.
Мы разыгрывали несколько комбинаций в левой зоне для входа, получалось, что входил Зобнин, – сказал Кононов.