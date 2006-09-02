Олег Кононов: «Спартак» был лучше «Зенита» по ударам и владению. Сказались 9 матчей за 30 дней»

Главный тренер Олег Кононов объяснил поражение от «Зенита» (0:1) в матче чемпионата России, передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

– В первом тайме имели преимущество, даже значительное, думаю.

Всего лишь один угловой, прекрасный удар Жиркова – и 0:1. У нас тоже был гол, но VAR зафиксировал игру рукой.

Второй тайм был равный. 9 матчей за 30 дней сказались. Это мое субъективное мнение. По ударам, по владению, по острым передачам мы были лучше . Только досада от этого проигрыша.

Ребята осознают, что мы не выполнили задачу в Лиге Европы, сейчас проиграли важный матч. Нацелены на серьезную работу в дальнейшем. Сто процентов ребята будут прогрессировать.

– После «Браги» вы сказали, что не хватило Тила и Ларссона. Чего не хватило сейчас?

– Голов. И чтобы они забили, если говорить о них.

– Показалось, что владели мячом больше, давили, но мысли впереди не было. Не кажется, что проблема нападающего стоит острее проблемы опорника?

– Мысль была. Вам так показалось. Просто не доводили те передачи, которые хотели сделать под удар.

Но и ударов было достаточно много. «Зенит» много фолил, мы недоработали стандарты, были очень хорошие позиции.

– После ухода Фернандо есть игрок, способный попасть в створ со штрафного? Есть те, кто может усилить игру, выйдя на замену?

– Будем работать над исполнением штрафных. Сегодня у Шюррле и Джикии не получились удары, особенно у Шюррле. Конечно, второе тоже очень важно. Это все в работе, надо доводить.

– Очень часто на ударные позиции выходит Зобнин. Не самая сильная его сторона. Не кажется, что все это странно? Можно поменять, чтобы на этих позициях оказывались Тил или Гулиев?

– Это футбол. Надо исполнять, забивать, конечно.

Мы разыгрывали несколько комбинаций в левой зоне для входа, получалось, что входил Зобнин, – сказал Кононов.