ЦСКА договорился об аренде хавбека Лукаса Сантоса с правом выкупа

Полузащитник да Гама» Лукас Сантос, вероятно, продолжит карьеру в ЦСКА.

По информации Globo Esporte, стороны согласовывают заключительные детали сделки.

20-летний хавбек перейдет в московский клуб на правах аренды до конца 2019 года. Армейцы получат право выкупа контракта футболиста.

Бразилец вместе со своим агентом вылетит в субботу в Москву.

Зимой ЦСКА был близок к приобретению Лукаса за 5,5 миллиона евро, однако клубы не смогли договориться о полном выкупе экономических прав. «Васко» хотел сохранить 10%.

Подробную статистику игрока можно посмотреть здесь.