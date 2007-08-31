Реклама 18+
Реклама 18+

ЦСКА договорился об аренде хавбека Лукаса Сантоса с правом выкупа

Теги ЦСКА Васко да Гама высшая лига Бразилия премьер-лига Россия возможные трансферы Лукас Сантос Силва Футбол

Полузащитник «Васко да Гама» Лукас Сантос, вероятно, продолжит карьеру в ЦСКА.

По информации Globo Esporte, стороны согласовывают заключительные детали сделки.

20-летний хавбек перейдет в московский клуб на правах аренды до конца 2019 года. Армейцы получат право выкупа контракта футболиста.

Бразилец вместе со своим агентом вылетит в субботу в Москву.

Зимой ЦСКА был близок к приобретению Лукаса за 5,5 миллиона евро, однако клубы не смогли договориться о полном выкупе экономических прав. «Васко» хотел сохранить 10%.

Подробную статистику игрока можно посмотреть здесь

Реклама 18+

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
Реклама 18+
Войти как пользователь:

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться

Быстрая регистрация на Sports.ru

Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

Восстановление пароля

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться